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خبير إسرائيلي: كل محاولات تغيير النظام في غزة لم ولن تنجح

16 ديسمبر 2024 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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عناصر من كتائب القسام (أرشيف)

قال الخبير الإسرائيلي في شؤون حركة "حماس"، إيال عوفر، إن المقاومة في غزة قد تطلق قذائف صاروخية بين الحين والآخر، غير أنها لا تستطيع عبر تلك الطريقة التي نفذت بها حركة "حماس" الهجوم في 7 أكتوبر 2023 على حد زعمه.

وأضاف الخبير عوفر، لـ إذاعة 103fm الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنه في داخل قطاع غزة، لا تزال تهاجم حركة حماس الجنود الموجودين هناك، "والحقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على غزة".

وأكد بقوله: "لا شك أن كل المحاولات الإسرائيلية لتغيير النظام في غزة لم تنجح، ولن تنجح، لذا أقترح أن نتخلى عن فكرة ما يُسمى إسقاط حكم حماس، يجب أن نتأكد من أنه لن يكون هناك هجوم آخر مثل 7 أكتوبر، واستعادة الأسرى، إذا تخلينا عن فكرة إسقاط حكم حماس، يمكننا اقتراح إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى، المهم هو استعادة الأسرى".

وزعم أن الضغط على حماس يأتي من شمال غزة، وأن ذلك يدفع للموافقة على صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن محور فيلادلفيا ليس بذلك المحور المهم وأنه يجب أن "ننسحب بشكل جدي من غزة بشكل تام بعد أن نضع معادلة: شمال القطاع مقابل الإفراج عن الأسرى".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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