تقرير سنوي: ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر

أظهر تقرير الفقر السنوي الإسرائيلي أن ربع الإسرائيليين في دولة الاحتلال يعيشون تحت خط الفقر، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

وذكرت الصحيفة أن التقرير يكشف عن وضع اقتصادي صعب بـ(إسرائيل) بعد 14 شهرا من الحرب على قطاع غزة.

وحذر التقرير من انهيار ما أسماه الصمود الاجتماعي للإسرائيليين وفق وصفها.

أزمة اقتصادية

ومؤخرًا رصدت وكالة أسوشيتد برس معالم أزمة اقتصادية خانقة ألقت ظلالا ثقيلة على الأسواق الإسرائيلية.

وبحسب رصد الوكالة أغلقت 46 ألف شركة أبوابها منذ أكتوبر 2023 الماضي، وتراجعت أنشطة الموانئ بنسبة 16% في النصف الأول من 2024.

كما كابد القطاع السياحي أيضا خسائر كبيرة، ودفعت المخاوف شركات الطيران الكبرى إلى تعليق رحلاتها إلى (إسرائيل).

وخفضّ بنك إسرائيل توقعتا نمو الاقتصاد مؤخرا على 1.5% مع تخطي عجز الموازنة 8% من أجمالي الناتج المحلي، مقارنة بفائض 1.8 مليار دولار خلال النصف الأ,ل من 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين