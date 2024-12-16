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رسمياً: رابط نتائج الثانوية العامة للدورة الثالثة لعام 2024

16 ديسمبر 2024 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الإثنين، الموافق 16 ديسمبر 2024، عن نتائج الثانوية العامة - توجيهي للدورة الثالثة (الاستكمالية) لعام 2024.

ووفق ما أفادت به الوزارة، فإنه بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك:

اضغط هنا للاطلاع على النتائج.. الرابط

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي لعام 2024 - الدورة الثالثة:

1. الضغط على الرابط المذكور أعلاه.

2. إدخال رقم جلوس الطالب المكون من 6 أرقام.

لمزيد من التفاصيل حول النتائج، يمكن متابعة موقع الوزارة أو التواصل مع الجهات المختصة، من خلال الضغط هنا.. الرابط

المصدر / فلسطين اون لاين
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