رسمياً: رابط نتائج الثانوية العامة للدورة الثالثة لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الإثنين، الموافق 16 ديسمبر 2024، عن نتائج الثانوية العامة - توجيهي للدورة الثالثة (الاستكمالية) لعام 2024.

ووفق ما أفادت به الوزارة، فإنه بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك:

اضغط هنا للاطلاع على النتائج.. الرابط

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي لعام 2024 - الدورة الثالثة:

1. الضغط على الرابط المذكور أعلاه.

2. إدخال رقم جلوس الطالب المكون من 6 أرقام.

لمزيد من التفاصيل حول النتائج، يمكن متابعة موقع الوزارة أو التواصل مع الجهات المختصة، من خلال الضغط هنا.. الرابط

المصدر / فلسطين اون لاين