فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير سنوي يحذر من سوء الوضع الاقتصادي بـ(إسرائيل)

الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات ويقتحمُ محلات للصرافة في الضَّفة الغربيَّة

الاحتلال يدمِّر محصول الفراولة بالكامل والخسائر تقدَّر بـ11 مليون دولار

خبير عسكري لـ "فلسطين أون لاين": القيادة والسَّيطرة لدى المقاومة بغزَّة متماسكة والعدو لم يعد يمتلك ترف "الخيارات العسْكريَّة"

أبو صفيَّة: يومٌ أسود على مستشفى كمال عدوان وقصفُ الاحتلال بالمتفجِّرات و"الكواد كابتر" لم يتوقَّف

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الإثنين 16 ديسمبر

"ليلةٌ دامية وشهداء بالعشرات".. حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 437

تقرير عبري: واشنطن طلبت من "إسرائيل" تزويد أجهزة السُّلطة بالضَّفَّة بالمعدَّات والذَّخيرة

المحرر الرياضيّ حجازي: الاحتلال منع الأسرى من ممارسة الرياضة بعد 7 أكتوبر

لماذا يعدُّ كمين القسام في جباليا "أسطوريّ"؟ وما مدى تأثيره على المفاوضات؟ خبراء يوضحون

تقرير سنوي يحذر من سوء الوضع الاقتصادي بـ(إسرائيل)

16 ديسمبر 2024 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
...
تقرير سنوي يحذر من سوء الوضع الاقتصادي بـ(إسرائيل)

أظهر تقرير الفقر السنوي الإسرائيلي أن ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

وذكرت الصحيفة أن التقرير التي نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، يكشف عن وضع اقتصادي صعب بإسرائيل بعد 14 شهرا من الحرب، ويحذر من انهيار الصمود الاجتماعي، وفق وصفها.

وقبل أيام، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو (إسرائيل) لعام 2024 إلى 0.6%، من 1.9% في توقعاتها السابقة، ما يُعد أقل من توقعات حكومة العدوّ وبنكها المركزي.

وحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية " "لا تشعر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتفاؤل حيال العجز المالي، ففي حين تقدر وزارة المالية أن العجز في العام المقبل سوف يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل حزمة من التعديلات في الموازنة وتدابير التقشف، تشير المنظمة إلى عجز أعلى بكثير ويبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#اقتصاد #تقرير سنوي #خط الفقر #اسرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة