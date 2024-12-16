تقرير سنوي يحذر من سوء الوضع الاقتصادي بـ(إسرائيل)

أظهر تقرير الفقر السنوي الإسرائيلي أن ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

وذكرت الصحيفة أن التقرير التي نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، يكشف عن وضع اقتصادي صعب بإسرائيل بعد 14 شهرا من الحرب، ويحذر من انهيار الصمود الاجتماعي، وفق وصفها.

وقبل أيام، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو (إسرائيل) لعام 2024 إلى 0.6%، من 1.9% في توقعاتها السابقة، ما يُعد أقل من توقعات حكومة العدوّ وبنكها المركزي.

وحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية " "لا تشعر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتفاؤل حيال العجز المالي، ففي حين تقدر وزارة المالية أن العجز في العام المقبل سوف يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل حزمة من التعديلات في الموازنة وتدابير التقشف، تشير المنظمة إلى عجز أعلى بكثير ويبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي".

المصدر / وكالات