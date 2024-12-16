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الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات ويقتحمُ محلات للصرافة في الضَّفة الغربيَّة

16 ديسمبر 2024 . الساعة 07:28 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربيَّة، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الدينة نابلس، وتمركزت الآليات في المنطقة الغربية من المدينة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال داهمت محلات "الخليج" للصرافة في مدينة نابلس، للمرة الثاني على التوالي في عدة أشهر، وشرعت بتحطيم أبواب الشركة.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مجاهد محمد فوزي عواد، وكريم وليد شحادة عقب اقتحام منزليهما في قرية سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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#غزة

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