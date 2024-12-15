المحرر الرياضيّ حجازي: الاحتلال منع الأسرى من ممارسة الرياضة بعد 7 أكتوبر

غزة/ فلسطين أون لاين

قال الأسير المحرر علام حجازي أن الاحتلال منع الأسرى من ممارسة الرياضة بعد تاريخ "7" أكتوبر كعقاب لهم، بعد قيام المقاومة "طوفان الأقصى" داخل الأراضي المحتلة عام "48".

وأفرجت قوات الاحتلال عن المحامي حجازي عضو الجمعية العمومية بنادي الصداقة الرياضي منتصف العام الحالي، بعد اعتقاله على حاجز نتساريم، ومكث خلف القضبان مدة 8 شهور.

وأكد حجازي خلال حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أن الاحتلال كان يسمح للأسرى قبل 7 أكتوبر، بممارسة بعض الألعاب الرياضية مثل تنس الطاولة وكرة الطائرة وغيرها، لكن بعد شن الحرب على غزة، حرمهم بعض الميزات، وزادت المعاناة عليهم.

وأشار حجازي، إلى أنه عاش ظروفا صعبة للغاية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث مكثت في سجن سيدي تيمان لأكثر من 100 يوم، ومن ثم تم نقلنا لسجن النقب، وعنانينا من قلة النوم وندرة الطعام والشراب المقدم لنا.

وأضاف: "أصعب خبر تلقيته عقب خروجي من السجن استشهاد شقيقي محمد، حيث وقع عالصاعقة علي، ولم أتمالك نفسي وانهمرت بالبكاء، وبدأت بعد خروجي من السجن العودة تدريجيا لحياتي الطبيعية".

وتمنى حجازي الفرج القريب لجميع الأسرى من سجون الاحتلال، مطالبا المجتمعات الدولية والشعوب العربية، بالضغط من أجل التخفيف عنهم وفك قيدهم.