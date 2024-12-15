حماس تطالب بتبنِّي موقف حازم من جرائم الاحتلال ضد الصَّحفيِّين بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، أن "اغتيال جيش الاحتلال الفاشي لمصور قناة الجزيرة الصحفي أحمد اللوح هو جريمة حرب تأتي ضمن عمليات الاستهداف الممنهج للصحفيين في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الاغتيال يأتي "بهدف إرهابهم وثنيهم عن أداء دورهم ورسالتهم في كشف الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا".

وأضافت، "نترحم على روح الشهيد وكافة الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا بنيران جيش الاحتلال الإرهابي، ونطالب المؤسسات الصحفية الدولية بتبني موقف حازم من جرائم الاحتلال المستمرة ضد الصحفيين، ومساندة زملائهم الصحفيين الفلسطينيين، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد لهم، وفضح جرائم الاحتلال الوحشية بحقهم".

واستشهد الصحفي أحمد اللوح، مساء اليوم الأحد، في قصف استهدف نقطة للدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 196 منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة للدفاع المدني بالنصيرات؛ أسفر عن شهداء من بينهم الصحفي أحمد اللوح مصور قناة الجزيرة.