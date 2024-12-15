إصابات برصاص الاحتلال في بلاطة واقتحامات لبلدات في بيت لحم

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وأصابت ثلاثة مواطنين بالرصاص، بينهم طفل.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك العسكري، واقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات، ما أدى الى إصابة طفل وشابين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس.

وأصيب شاب على الأقل برصاص الاحتلال، عملت طواقم الإسعاف على نقله إلى المستشفى خارج المخيم.

واقتحمت عدة آليات عسكرية للاحتلال منطقة دوار الاتصالات قرب مخيم بلاطة وشارع الحسبة شرق المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقتي “التل”، “والبركة”، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام.

كما اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال عددا من الشبان من بلدة زعترة جنوب شرق بيت لحم.

واعترضت قوة الخاصة طريق مركبة فلسطينية واعتقلت من بداخلها دون معرفة عددهم أو هوياتهم.