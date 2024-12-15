بعد المصوِّر أحمد اللَّوح... الإعلام الحكوميُّ: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيِّين بغزَّة إلى 196

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (196 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي الشهيد/ أحمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة في المحافظة الوسطى، إثر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة.

وأدان المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب الإعلامي الحكومي، في ختام بيانه، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

ويوم أمس، استشهد الصحفي المحرر في وكالة سند للأنباء محمد جبر القريناوي، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة سند أن أن القريناوي محرر لديها استشهد رفقة زوجته “مرام” وأطفاله الثلاثة “جبر وسيدرا وآيات”، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم قرب دوار “بلوك 6” في مخيم البريج وسط القطاع.

وذكرت أن القريناوي عمل على تغطية ونقل معاناة المواطنين في قطاع غزة خلال الحرب من خلال قصصه وتقاريره المميزة رغم قسوة الظروف جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن الصحفي القريناوي وزوجته أصيبا في الشهور الأولى من الحرب الإسرائيلية، بقصف إسرائيلي استهدف منزله بالبريج، حيث خرج من تحت الأنقاض وعاد بعد ذلك لعمله الصحفي إلى أن استشهد مساء أمس السبت.

وظهر السبت، أعلن عن استشهاد مراسل قناة المشهد الزميل الصحفي محمد بعلوشة، في قصف استهدفه في شارع أحمد ياسين بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 195 بعد استشهاد الصحفي "القريناوي".

وأدان المكتب الإعلامي في بيان له "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.