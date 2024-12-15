الأونروا تبدأ بتوزيع الطحين غدًا على فئة جديدة بوسط وجنوب غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن البدء بتوزيع المساعدات الغذائية، المتمثلة في كيس طحين واحد (دقيق أبيض)، وذلك يوم غدٍ الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024.

الفئات المستهدفة وآلية التوزيع

تستهدف عملية التوزيع الجديدة غداً الأسر الكبيرة المكونة من 7 أفراد فما فوق، حيث سيتم توزيع الطحين وفق الترتيب الأبجدي لاسم رب الأسرة، ابتداءً حرف الألف حتى حرف السين.

وأوضحت الأونروا أن عملية التوزيع ستتم في:

* مركز توزيع النصيرات بمحافظة الوسطى.

* عبر المندوبين في مختلف المناطق باستثناء منطقة المغازي التي تواجه صعوبات إخلاء مؤخرًا.

تنظيم عملية التوزيع

أكدت الأونروا حرصها على تنفيذ عملية التوزيع بطريقة منظمة وعادلة، مع مراعاة:

* الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتفادي الازدحام.

* التعاون مع المخاتير لتنظيم استلام المخصصات.

* ضرورة إحضار الهوية الشخصية الأصلية لضمان استلام الطحين.

ملاحظات هامة:

* يرجى الالتزام بمواعيد الحضور.

* إحضار الهوية الشخصية شرط أساسي لاستلام المساعدات.

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