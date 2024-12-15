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استشهاد مصور قناة الجزيرة وسط قطاع غزة

15 ديسمبر 2024 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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استشهاد مصور قناة الجزيرة وسط قطاع غزة

استشهد الصحفي أحمد بكر اللوح مصور قناة الجزيرة مساء اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة، في أحدث جرائم (إسرائيل) المستمرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأفاد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) في بيان أن “اللوح” (39 عامًا)، استشهد وهو يرتدي الخوذة والسترة الصحفية جراء قصف إسرائيلي أثناء وجودة قرب نقطة تابعة لجهاز الدفاع المدني في سوق مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

ووفق المركز فإن المصور اللوح هو الصحفي الخامس الذي يقتله الجيش الإسرائيلي منذ الحادي عشر من الشهر الجاري، مستنكرًا في الوقت ذاته الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان تمكينهم من أداء واجبهم المهني، وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وتظهر الإحصائيات الأولية أن جيش الاحتلال قتل حوالي 195صحفياً وإعلامياً على الأقل، وأصاب 396 منهم، واعتقل 40 صحفياً ممن عرفت أسماؤهم منذ بدء الحرب المروعة على غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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