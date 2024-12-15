لطلبة غزة: رابط امتحان الاستكمال للصف الحادي عشر

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد، عن تفعيل رابط إلكتروني خاص بامتحان الاستكمال لطلبة الصف الحادي عشر في المحافظات الجنوبية (غزة)، الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في بعض المباحث الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المعنيين يمكنهم التقدم للامتحان عبر الرابط التالي: https://exam.moe.edu.ps، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً اليوم ولمدة يومين متتاليين.

مواعيد وتفاصيل التقديم

موعد تفعيل الرابط: الساعة 10:00 مساء اليوم.

مدة التقديم: يومان.

الفئة المستهدفة: طلبة الصف الحادي عشر في غزة الذين لم يكملوا متطلبات النجاح.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، والدخول إلى الرابط خلال الفترة المعلنة لاستكمال المباحث الدراسية المطلوبة.