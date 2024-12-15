ليبرمان يهاجم: الحكومة تُشعل حربًا أهلية في "إسرائيل" ونتنياهو يضحّي بالبلاد

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، ووزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قائلًا: "يجب أن نوقف الحروب اليهودية بيننا، ونعمل على إنهاء الحروب ضد أعدائنا".

وحسبما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها اليوم الأحد، فإن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، هاجم على حسابه في منصة "X" نتنياهو وليفين، وكتب: "هل قرر نتنياهو وليفين بدء حرب أهلية؟ من المستحيل القتال ضد إيران، وضد المحكمة العليا، وضد المستشار القانوني للحكومة في وقت واحد، يجب أن نوقف الحروب اليهودية بيننا، ونعمل على إنهاء الحروب ضد أعدائنا".

وأشار حسب الصحيفة إلى أن "الترويج لقانون التهرب من الخدمة العسكرية، إلى جانب محاولة الاستيلاء على المحكمة العليا، وإقالة أمين المظالم، يدفع المجتمع الإسرائيلي إلى حافة الانهيار وصراع داخلي غير مسبوق".

وأضاف مهاجمًا الحكومة الإسرائيلية: "أسرانا ما زالوا في أسر حماس، وفي سوريا تدور حرب، وحكم أبو مازن على وشك الانهيار، ويواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم، لكن هذه الحكومة اختارت إشعال حرب أهلية، نتنياهو يضحي ببلاده من أجل الحفاظ على الائتلاف، يجب أن نوقف هذا الجنون".