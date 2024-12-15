اتهامات لنتنياهو بإثارة قضايا خلافية للحفاظ على ائتلافه الحكومي

اتهم مسؤولون إسرائيليون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته باستغلال حرب الإبادة على قطاع غزة لأغراض سياسية وبهدف الحفاظ على الائتلاف الحكومي.

وقال رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك إن إسرائيل "تنجرف إلى وضع يجري فيه تنفيذ انقلاب تحت غطاء الحرب".

بدوره، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن حكومة نتنياهو تثير قضايا خلافية وسط الحرب للحفاظ على الائتلاف الحكومي حتى لو أدى ذلك للإضرار بالأمن ووحدة الإسرائيليين".

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منه.

ويماطل نتنياهو في إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى رغم الضغوط الدولية التي تدفع بهذا الشأن، كما يرفض أعضاء في حكومته وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أي صفقة قد "تقوض إنجازات الحرب".

ويأتي كل ذلك وسط محاكمة نتنياهو في قضايا فساد قد تؤدي إلى سجنه في حال ثبوت الاتهامات التي ينفيها، حيث أدلى الثلاثاء الماضي بأول إفاداته، معتبرا أنه يتعرض للملاحقة بسبب سياساته الأمنية المتشددة.

وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة إلى إرجاء الإدلاء بإفادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن نحو 151 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين