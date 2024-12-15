الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إنشاء جيش من المسيرات

أكد المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، أن " الاتحاد يدرس إمكانية إنشاء جيش من الطائرات دون طيار قادرة على تغيير مسار العمليات القتالية والنزاعات برمتها".



وأضاف كوبيليوس في مقابلة مع وكالة "أر إن دي، أنه "من المرجح أن يفكر الاتحاد الأوروبي في إنشاء جيش من الطائرات دون طيار إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك".

وأردف المسؤول الأوروبي: "علينا أن نعمل بشكل وثيق مع حلف شمال الأطلسي، والقرار بشأن ما إذا كنا بحاجة إلى جيش من الطائرات المسيرة يجب أن يتخذه حلف الناتو نفسه، ولكن يمكنني أن أرى بالفعل أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تعتقد أن استخدام هذا السلاح مهم جدا. لذلك، إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك، فسنأخذ الاقتراح على محمل الجد".

وأوضح أن الطائرات المسيرة قادرة على تغيير مسار العمليات العسكرية بأكمله.

وختم قائلا: "لذلك، عندما يقول جيشنا إننا بحاجة ماسة إلى زيادة إنتاج المسيرات الحديثة ومعدات الحرب الإلكترونية، يجب علينا أن نفعل ذلك".

والأربعاء، أكد كوبيليوس، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعد لـ"عدوان روسي" ضد دول الاتحاد.



وقال كوبيليوس أمام نواب البرلمان الأوروبي: "كما تعرفون، الدفاع من بين الأولويات الرئيسية للتشكيلة المقبلة للمفوضية الأوروبية".



وأردف: "يدور الحديث في الرسالة حول تعييني أن علي تحضير الاتحاد الأوروبي للظروف الاستثنائية غير المتوقعة في المجال العسكري؛ وهذا يعني التحضير لعدوان ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من جانب روسيا".

وأشار إلى أن تقارير استخباراتية تشير إلى أن روسيا "قد تختبر عزيمة الناتو والاتحاد الأوروبي في نهاية العقد الجاري".



وبيّن أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا أنها لا تعتزم مهاجمة أحد، لكنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت استحداث منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، ورشحت الليتواني أندريوس كوبيليوس لهذا المنصب.



من جهته، انتقد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، هذا المقترح، داعيا إلى تحسين تنسيق السياسات الدفاعية للدول الأعضاء بدلا من تعيين مسؤولين جدد.

المصدر / وكالات