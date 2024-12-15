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مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين بمدينة البيرة

15 ديسمبر 2024 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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 أضرم مستوطنون النار، صباح اليوم الأحد، في أراضي المواطنين بخربة جبل قرطيس في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محليةـ بأن عددا من مستوطني مستوطنة "بساغوت" الجاثمة على أراضي المواطنين في البيرة، أضرموا النيران بإطارات المركبات في جبل قرطيس، ما أدى الى اندلاع حريق كبير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طواقم الدفاع المدني هرعت الى المكان، للسيطرة على الحريق.

ومنذ 14 شهراً يصعد المستوطنون اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي يتخللها مهاجمة المنازل والمركبات وإطلاق الرصاص.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال ومستوطنيه 1396 اعتداء خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#البيرة #عنف المستوطنين #مستوطنة بساغوت

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