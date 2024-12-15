الآلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بحظر تصدير السلاح لإسرائيل

شارك آلاف البريطانييين في العاصمة لندن، في اعتصام حاشد، للتنديد بالإبادة المستمرة في غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد.

وجاءت التظاهرة، مساء السبت، بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، بالتعاون مع عدد من المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية، مثل حملة التضامن مع فلسطين، وتحالف "أوقفوا الحرب"، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "فلسطين الحرة"، و"كلنا فلسطين"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"فلسطين ستكون حرة من النهر الى البحر".

وأحضر المتظاهرون معهم الزهور والألعاب، ووضعوها عند مدخل شارع داونينغ، بالقرب من مقر رئاسة وزراء، تضامنًا مع أطفال غزة الذي قتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية.

وأعربت المتحدثة باسم المنتدى، زينب كمال، عن "غضبها من صمت الحكومة البريطانية"، مؤكدة في كلمتها أن "الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر ليست فقط صامتة على الجرائم، بل تشارك في تسهيلها من خلال حماية المجرمين وتوفير السلاح للمحتل".

وطالبت بـ"حظر كامل على تصدير السلاح للاحتلال، وفرض عقوبات على منظومة الإبادة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني المستمر منذ عقود".

وطالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء كير ستارمر، ووزير الخارجية، بـ"اتخاذ خطوات جادة تتماشى مع القوانين الدولية، تبدأ بحظر توريد الأسلحة للاحتلال وإنهاء الدعم غير المشروط لها".

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، يومها الـ 436 تواليًا، في ظل استمرار القصف وارتكاب المجازر وجرائم الحرب بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.