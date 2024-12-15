تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الأحد 15 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، استقرار في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية.

ويسود جو مشمس وبارد في الظل وشديد البرودة ليلا وفجرا وجو متشابه الإثنين. والله اعلم.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس نهاراً، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، وهو مشابه ليوم أمس غالباً، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

الأجواء نهاراً: مشمسة.

الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 3 كم/س.

البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 54٪.

المصدر / فلسطين أون لاين