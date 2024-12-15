حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 436 تواليًا

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 436 تواليًا، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 54 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة المتواصلة على القطاع، إلى 44930 شهيدا، بالإضافة لـ 106624 مصابا بجروح متفاوتة؛ وذلك منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة أمس السبت.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، استشهد المواطن أبو علاء خلف وزوجته وابنتيه، إضافة لعدد من الإصابات من عائلة الزعانين جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي ان قوات الاحتلال حاصرت في وقت مبكر مركز إيواء في عزبة بيت حانون يضم نحو ألفي نازح وسط قصف مدفعي.

وأضاف أن جيش الاحتلال أجبر النازحين في مدرسة خليل عويضة ببيت حانون على النزوح بعد محاصرتها واعتقل الشباب في موقع الإدارة المدنية.

وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “عروق” في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واشتعلت النيران في مصنع “البدر” بشارع يافا في حي الدرج بمدينة غزة، جراء قصفه من الاحتلال.

وقصفت قوات الاحتلال محيط منطقة الشيخ زايد وشمال بيت لاهيا شمالي غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الأشقاء علاء ووكريم وهديل رضوان طوطح، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، في حين أصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع النفق وسط مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، وذكرت مصادر محلية، أن 8 مواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

في خان يونس، شنّت طائرات الاحتلال الإٍسرائيلي، الليلة، غارتين استهدفتا غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في رفح، أفادت مصادر طبية، أن طواقمها انتشلت جثمان مواطنة كانت قد أصيبت برصاص الاحتلال بمنطقة المواصي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأجلت وحدة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إصابتين وعددا من المواطنين بعد مناشدات من مواصي رفح بعد قصف إسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين