"سرايا القدس" تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي رفح

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب مقطع فيديو بثته سرايا القدس، فقد استهدف مقاتلوها في الثامن من الشهر الجاري جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون وصواريخ 107.

سرايا القدس تقنص جندياً صهيونياً في مناطق التوغل جنوب مدينة غزة.pic.twitter.com/5zIApwADRy — محمد ابونايف (@mohd_abonaif) December 14, 2024

وتضمنت المشاهد عملية قصف موقع قيادة وسيطرة يتبع للاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة رفح.

وتواصل سرايا القدس وبقية الفصائل الفلسطينية ضرباتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور، بالإضافة إلى قصف مواقع ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة.

وتأتي عمليات المقاومة ردا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة وارتكابه أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين