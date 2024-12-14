الأونروا تستأنف توزيع الطحين على الأسر الكبيرة غداً

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، عن استئناف توزيع المساعدات الغذائية، المتمثلة في كيس طحين واحد (دقيق أبيض)، بدء من يوم غد الأحد الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

الفئات المستهدفة وآلية التوزيع

وتستهدف خطة التوزيع الأسر الكبيرة التي تضم 8 أفراد أو أكثر، حيث سيتم توزيع الطحين بشكل تنازلي حسب عدد أفراد الأسرة لضمان إعطاء الأولوية للأسر الأكبر والأكثر احتياجًا.

وبينت الأونروا أن أماكن التوزيع ستشمل:

مركز التموين في مخيم النصيرات بمحافظة الوسطى.

المندوبون في جميع المناطق باستثناء منطقة المغازي التي تعاني من إخلاء مؤخراً.

الترتيب الأبجدي: سيبدأ التوزيع من الأسر التي تبدأ أسماؤها بحرف الألف وصولاً إلى حرف الياء في مخيمي النصيرات والبريج.

وأكدت أن توزيع المساعدات سيتم وفق إجراءات تنظيمية مُحكمة لضمان السلاسة والعدالة في التوزيع، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتجنب الازدحام والتأخير.

وقالت الأونروا إن هذه العملية تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه جميع الأسر في قطاع غزة، خاصةً في ظل استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع منذ أكثر من عام، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأوضحت أن هذه الخطوة ضمن خطة طارئة تسعى من خلالها الأونروا لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر تضرراً واحتياجًا، وتغطية النقص الذي تسبب في تأخير الدورات السابقة لتوزيع المساعدات الغذائية.

المصدر / فلسطين أون لاين