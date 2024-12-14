أبو عبيدة: الاحتلال قصف أسراه وكرر القصف للتأكد من مقتلهم

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مكانا يوجد به أسرى للعدو وكرر القصف للتأكد من مقتلهم.

وقال أبو عبيدة في تصريح مساء اليوم السبت: "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم، دون تحديد وقت أو مكان القصف الإسرائيلي".

وأشار عبر قناة القسام على منصة "تليجرام"، إلى أن مقاتلي القسام حاولوا انتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف.

وحمل الناطق باسم القسام، مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسئولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم.

المصدر / فلسطين أون لاين