فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو عبيدة: الاحتلال قصف أسراه وكرر القصف للتأكد من مقتلهم

مدير "كمال عدوان" يطالب بتدخل دولي لحماية نظام الرعاية الصحية

غضب شعبي عارم: السلطة شريك الاحتلال في قمع المقاومة

الأونروا تستأنف توزيع الطحين على الأسر الكبيرة غداً

"سرايا القدس" تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي رفح

اليونيسف: أربعة أطفال يُقتلون يوميًا في غزة وسط استمرار الحرب

روايات مؤلمة.. مخيمات النازحين تفترش ساحات وشوارع مدينة غزة

القيادي شديد: السلطة تطارد الحالة الوطنية بتصفية قادة المقاومة

كتائب القسام تبث مشاهد لكمين استهدف سرية مشاة في جباليا

بومان وبوش يدعوان في آخر خطاباتهما لوقف التمويل الأمريكي لحرب الإبادة بغزة

أبو عبيدة: الاحتلال قصف أسراه وكرر القصف للتأكد من مقتلهم

14 ديسمبر 2024 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
...
أبو عبيدة

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مكانا يوجد به أسرى للعدو وكرر القصف للتأكد من مقتلهم.

وقال أبو عبيدة في تصريح مساء اليوم السبت: "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمّد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم، دون تحديد وقت أو مكان القصف الإسرائيلي".

وأشار عبر قناة القسام على منصة "تليجرام"، إلى أن مقاتلي القسام حاولوا انتشال أسرى العدو، ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف.

وحمل الناطق باسم القسام، مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وجيشه المسئولية الكاملة عن هذا الحدث وعن حياة أسراهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#كتائب القسام #الأسرى الإسرائيليين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة