كتائب القسام تبث مشاهد لكمين استهدف سرية مشاة في جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من الكمين الذي نفذته الأسبوع الماضي واستهدف شاحنات وآليات عسكرية محملة بجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق الاتصالات غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بداية المشاهد، إن مقاتليها نفذوا صباح يوم الاثنين الماضي، عملية مركبة بعد أن نصبوا كمينا محكما لسرية من مشاة وآليات الاحتلال من قرب مفترق الاتصالات.

الله أكبر ولله الحمد



"نحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت"…



عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد قوية من استهداف شاحنات وآليات عسكرية محملة بالجنود الصهاينة قرب مفترق الاتصالات غرب مخيم جباليا شمال القطاع.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/oOhPWZeCba — رضوان الأخرس (@rdooan) December 14, 2024

ويظهر في المشاهد عدد من مقاتلي القسام أثناء التجهيز للعملية، وبين قائد المجموعة المنفذة أن العملية تستهدف قوة من لواء "جفعاتي" متحصنة داخل البيوت غرب شركة الاتصالات، ومدعمة بفصيلين من المدرعات وفصيلين آخرين من وحدة الهندسة بجيش الاحتلال.

وأوضح أن القوة المستهدفة كانت تتمركز داخل البيوت المحصنة، وتنفذ عمليات نسف وتدمير للمنازل في المخيم، وتدمير البنية التحتية.

ووثقت المشاهد لحظة هجوم مقاتلي "القسام" على شاحنة تقل عددا من جنود الاحتلال، وكذلك سيطرة المقاتلين على جرافة عسكرية قبل إحراقها والانسحاب من المكان.

كما أظهرت المشاهد الجنود القتلى والجرحى في مؤخرة الشاحنة المستهدفة، وكذلك عملية سحب جرافة عسكرية بعد إعطابها.

ويوم الاثنين 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين وإصابة 18 آخرين من لواء "جفعاتي"، إثر استهداف شاحنة كانت تقلهم في منطقة جباليا.

وجاءت العملية بعد 67 يوما من الحصار والدمار في شمال قطاع غزة.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين