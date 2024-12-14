مستوطنون يهاجمون منازلاً ببلدة بورين ومواجهات في يتما

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا على أطراف بلدة بورين جنوبي مدنية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزل المواطن إبراهيم عيد، في المنطقة الشرقية من بورين، واستهدفوه بالحجارة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

وأفادت المصادر بأن المستوطنين رشقوا منازل المواطنين في القرية بالحجارة، بحماية من جيش الاحتلال.

كما واندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية يتما جنوب نابلس، دون أن يتم تسجيل إصابات أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

من جانب آخر، نصب مستوطنون خياما في منطقة البرج قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

ومنذ أكثر من عام يصعد المستوطنون اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي يتخللها مهاجمة المنازل والمركبات وإطلاق الرصاص.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال ومستوطنيه 1396 اعتداء خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.