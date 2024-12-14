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10 شهداء في عملية اغتيال مسؤول لجنة الطوارئ الحكومية بالمحافظة الوسطى

14 ديسمبر 2024 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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رئيس بلدية دير البلح ذياب الجرو

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ذياب اللوح، لجنة الطوارئ الحكومية بالمحافظة الوسطى، في غارة استهدفت مقر البلدية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مبنى بلدية دير البلح التي يرأسها اللوح، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين أحدهم رئيس البلدية، فيما أصيب آخرين بجروح وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، استشهد وأصيب العديد من رؤساء البلديات وموظفيها في إطار محاولة الاحتلال إنهاء الخدمات التي تقدمها البلديات.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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#اغتيال #بلدية دير البلح #حرب الإبادة #ذياب الجرو

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