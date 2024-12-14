فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الموتُ يعيش بيننا

ماذا قالت حماس في الذكرى الـ 37 لانطلاقتها؟

بـ 3 لغات.. رسالة قريبة للقسام عن أسرى الاحتلال

أجهزة السُّلطة تقتحم مخيم جنين وتُطلق الرَّصاص تجاه المواطنين.. تفاصيل الحدث (شاهد)

"نتنياهو لديه أهداف سرِّيَّة للحرب".. ماذا قال "آيزنكوت" في ذكرى مقْتل نجله بمعارك غزَّة؟

7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بغزَّة

حماس: ملاحقة أجهزة السُّلطة للمقاومين في جنين يدقُّ ناقوس الخطر ويؤجِّج خلافات داخليَّة

رواية السلطة عن جريمة جنين.. أكذوبة جديدة على طريق العار

"صورٌ موثَّقة وأدلَّةٌ واضحة".. منظَّمة أمريكيَّة تجمع آلاف الدُّولارات لوحدة قنَّاصة "إسرائيلية" لقتل الفلسطينيين

البرش: عجز يصل لـ 60% من الأدوية الأساسية داخل المستشفيات

بالفيديو 7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بغزَّة

14 ديسمبر 2024 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
...
7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بغزَّة

ارتقى 7 شهداء وأصيب 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ظهر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مدرسة الماجدة وسيلة، والتي تؤوي مئات النازحين، قرب دوار فلسطين بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء 7 شهداء، وإصابة 12 آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الماجدة وسيلة بمدينة غزة، لافتة إلى اندلاع حريق داخل المدرسة جراء الاستهداف.

وأوضح الدفاع المدني، أن طواقمه انتشلت جثامين 7 شهداء و 12 مصابًا من مدرسة الماجدة الوسيلة المستهدفة، وتم نقلهم إلى مستشفيي المعمداني والشفاء.

وقالت المصادر، إن الاحتلال استهدف فصلًا دراسيًا بشكل شبه كامل؛ جراء الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت مدرسة الماجدة وسيلة بمدينة غزة، والتي تؤووي مئات النازحين.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 435 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة،  مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قصف مدرسة #مدرسة الماجدة وسيلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة