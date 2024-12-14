5 شهداء وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بغزَّة

ارتقى 5 شهداء وأصيب 20 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ظهر اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مدرسة الماجدة وسيلة، والتي تؤوي مئات النازحين، قرب دوار فلسطين بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء 5 شهداء، وإصابة 20 آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مدرسة الماجدة وسيلة بمدينة غزة، لافتة إلى اندلاع حريق داخل المدرسة جراء الاستهداف.

وقالت المصادر، إن الاحتلال استهدف فصلًا دراسيًا بشكل شبه كامل؛ جراء الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت مدرسة الماجدة وسيلة بمدينة غزة، والتي تؤووي مئات النازحين.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 435 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين