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البرش: عجز يصل لـ 60% من الأدوية الأساسية داخل المستشفيات

14 ديسمبر 2024 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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منير البرش

قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة، د. منير البرش إن قطاع غزة في حالة دمار شامل ويواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف البرش، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إن 70% من الشهداء في القطاع من النساء والأطفال.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال يتعمد إعدام الحياة في القطاع وأن يبقى غير صالح للسكن.

وشدد البرش على أن المستشفيات تعمل بالحد الأدنى ولا نستطيع إرسال وقود أو مستلزمات طبية.

كما وأكد وجود عجز بنسبة 60% في الأدوية الأساسية داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ويتعرض قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 لحرب إبادة واستئصال من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلّف أكثر من 44 ألف شهيد، وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية للقطاع الصحي

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#قطاع غزة #الحرب على غزة #البرش #دمار غزة

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