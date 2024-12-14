"صورٌ موثَّقة وأدلَّةٌ واضحة".. منظَّمة أمريكيَّة تجمع آلاف الدُّولارات لوحدة قنَّاصة "إسرائيلية" لقتل الفلسطينيين

غزة- عبد الله يونس

جمعت منظمة غير ربحية أمريكية مئات الآلاف من الدولارات لوحدة قناصة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لغرض معلن وهو شراء المناظير وكواتم الصوت وغيرها من المعدات.

وتورطت الوحدة العسكرية "الإسرائيلية"، الملقبة بـ"رفائيم" أو "الأشباح"، في جرائم حرب وقتل أكثر من 100 شخص في غزة وارتبطت بقتل أربعة فلسطينيين عزل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشرت والدة أحد أفراد الوحدة دانييل راب على فيسبوك أن المنظمة غير الربحية، المسجلة باسم "أصدقاء وحدة قناصة المظليين 202"، كانت في حاجة إلى "خوذات، ومعدات مطر، وسترات، وحوامل قناصة، وكواتم صوت، وتمويه، والقائمة تطول".

وفي ملفها رقم 990، وصفت منظمة Friends of Paratrooper Sniper Unit 202 بأنها "منظمة مخصصة لتلبية المتطلبات الإضافية والرفاهية العامة للجنود الذين يخدمون في وحدة عسكرية محددة". ويستمر الوصف في القول إن التركيز الأساسي للمنظمة غير الربحية هو "ضمان حصول الجنود على الموارد الضرورية وأنظمة الدعم ووسائل الراحة التي يمكن أن تعزز راحتهم وسلامتهم ورفاهتهم أثناء قيامهم بواجبهم بنشاط".

لقد جمعت الجمعية الخيرية مبالغ كبيرة من المال لوحدة القناصة الإسرائيلية منذ إنشائها في العام الماضي. ووفقًا لملفاتها الضريبية، جمعت جمعية أصدقاء وحدة القناصة المظليين 202 أكثر من 304000 دولار في العام المنتهي في ديسمبر 2023، وأنفقت منها ما يقرب من 208000 دولار في شكل منح - وهي الأموال التي يؤكد مروجوها أنها تذهب مباشرة إلى الجنود في الوحدة.

وبحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تم استخدام أموال المنظمة غير الربحية لشراء معدات عسكرية. وكتبت والدة دانييل ميليسا في ملاحظة شاركها صديق للعائلة على فيسبوك في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023: "سمح لنا دعمكم بتزويد ابني ووحدة القناصة النخبة الخاصة به بأحدث المناظير اللازمة لتحقيق ميزة على حماس عندما يدخلون غزة".

وحدة الأشباح

في 19 أبريل/ نيسان 2024، نشر شالوم جيلبرت، وهو عضو آخر في كتيبة المظليين 202، مقطع فيديو مركبًا لأنشطة كتيبته في قطاع غزة. ومثل العديد من مقاطع الفيديو المماثلة التي نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء الحرب في غزة، تُظهر لقطات جيلبرت بالتفصيل الدمار الهائل الذي لحق بالمنطقة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وفي حين لا يوجد عادةً سوى القليل جدًا من لقطات القتال في المونتاج، فإن هذا الفيديو على وجه الخصوص يُظهر ثلاثة مقاطع منفصلة لقناصة يستهدفون أشخاصًا عُزَّلًا.

ويؤكد مقطع الفيديو الذي نشرته الكتيبة بشكل صريح على نيتهم ​​في جلب الدمار والقتل إلى غزة. ويقول نص معروض في الفيديو: "عندما يلتقون بالكتيبة 202 سوف يندمون على ولادتهم".

بعد مرور دقيقتين تقريبًا على المونتاج، تظهر الصور الحرارية غير الواضحة مشهدًا لرجلين فلسطينيين، يبدو أنهما غير مسلحين، يسيران في الشارع ويرتديان ملابس مدنية. ثم يسقط الرجل على الأرض، ويبدو أنه تعرض لإطلاق نار. يركض الرجل الثاني بعيدًا إلى اليسار، خارج نطاق رؤية الكاميرا.

وبعد مرور خمس دقائق من المونتاج، تظهر لقطات يبدو أنها التقطت من نقطة مراقبة أعلى أو من طائرة بدون طيار، وتظهر شخصين، أحدهما ميت يرقد بلا حراك على الأرض والثاني ينحني فوقه. ويبدو أن رصاصة أطلقت عليه، فألقته إلى الخلف. ويبدو أنه قُتل على الفور.

إن أنشطة أصدقاء وحدة القناصة المظليين 202 ليست حالة معزولة، بل تمثل جزءاً من اتجاه أوسع نطاقاً حيث كثفت المنظمات غير الربحية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها جهودها في جمع التبرعات لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء هجومه على غزة في أعقاب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن بين أبرز المنظمات في هذا المجال منظمة "أصدقاء الجيش الإسرائيلي" التابعة لجيش الاحتلال، والتي تجمع ما يقرب من 100 مليون دولار سنويا. وتؤكد قدرتها المستمرة على توليد مبالغ هائلة على الروابط المالية والأيديولوجية العميقة بين المنظمات المؤيدة للكيان الإسرائيلي في الولايات المتحدة وجيش الاحتلال.

كما تمكنت منظمات أصغر حجماً من حشد موارد كبيرة لدعم الهجوم على غزة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع آري فولد، الذي جمع أكثر من 855 ألف دولار، وفقاً لجدول حملاته العامة المختلفة التي أقيمت لدعم عدد من الوحدات في جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ووفقاً للمجموعة، فإن هذه الأموال تذهب إلى شراء كل شيء من النظارات الواقية إلى الطائرات بدون طيار للجنود الإسرائيليين.