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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 14 ديسمبر

14 ديسمبر 2024 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر، استقرارًا في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس نهاراً وبارد نسبي، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد أمطار متوقعة بنسبة 20٪ في بعض المناطق.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها 13 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 53٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

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