رابط منظمة WFP للتسجيل في كيس الطحين

قال برنامج الغذاء العالمي WFP أنه ينفذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز فعالية تقديم المساعدات للمواطنين في قطاع غزة وذلك في الفقر والحاجة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

ونوهت إلى أن هذه الجهود التي أطلقتها مؤخرا توزيع كيس من الطحين والكرتونة والمساعدات الغذائية والمالية.

ودعت لضرورة أهمية تحديث بيانات المستفيدين لضمان دقة التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة.

وتلقى مستفيديون كثر رسائل للتوجه لاستلام مساعدة كيس الطحين وذلك بالتعاون مع الإغاثة الكاثوليكية CRS .

يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم أو التسجيل كمستخدمين جدد عبر الرابط المخصص من قبل WFP برنامج الغذاء العالمي، للتسجيل انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين