فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رواية السلطة عن جريمة جنين.. أكذوبة جديدة على طريق العار

حماس: ملاحقة أجهزة السُّلطة للمقاومين في جنين يدقُّ ناقوس الخطر ويؤجِّج خلافات داخليَّة

نضال الذَّاكرة ضدَّ النِّسيان.. الشَّعب الفلسطيني وتسمية المواليد بأسماء الشُّهداء

رابط منظمة WFP للتسجيل في كيس الطحين

استطلاع يكشف تأييد 72% من "الإسرائيليين" لصفقة تبادل مقابل إنهاء الحرب

رابط تحديث رقم الجوال في وكالة الأونروا

"عقب التَّسميم والتَّخريب".. مستوطنون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 14 ديسمبر

اجتماع عربي دولي في الأردن اليوم لبحث "مستقبل سوريا"

أبو دياب لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يستغل انشغالَ العالم بحرب غزَّة لتهويد القدس

رابط منظمة WFP للتسجيل في كيس الطحين

14 ديسمبر 2024 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
...
رابط منظمةWFP للتسجيل في كيس الطحين

قال برنامج الغذاء العالمي WFP أنه ينفذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز فعالية تقديم المساعدات للمواطنين في قطاع غزة وذلك في الفقر والحاجة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

ونوهت إلى أن هذه الجهود التي أطلقتها مؤخرا توزيع كيس من الطحين والكرتونة والمساعدات الغذائية والمالية.

ودعت لضرورة أهمية تحديث بيانات المستفيدين لضمان دقة التوزيع ووصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة.

وتلقى مستفيديون كثر رسائل للتوجه لاستلام مساعدة كيس الطحين وذلك بالتعاون مع الإغاثة الكاثوليكية CRS .

يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم أو التسجيل كمستخدمين جدد عبر الرابط المخصص من قبل WFP برنامج الغذاء العالمي، للتسجيل انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#برنامج الغذاء العالمي #رابط مساعدات #كيس طحين #التسجيل لكيس طحين #WFP

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة