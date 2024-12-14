فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نضال الذَّاكرة ضدَّ النِّسيان.. الشَّعب الفلسطيني وتسمية المواليد بأسماء الشُّهداء

استطلاع يكشف تأييد 72% من "الإسرائيليين" لصفقة تبادل مقابل إنهاء الحرب

"عقب التَّسميم والتَّخريب".. مستوطنون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

اجتماع عربي دولي في الأردن اليوم لبحث "مستقبل سوريا"

أبو دياب لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يستغل انشغالَ العالم بحرب غزَّة لتهويد القدس

"بالرَّصاص والقنابل".. المقاومة تتصدّى لاقتحامات الاحتلال في نابلس وجنين

تقريرٌ عبري يكشفُ طرق التَّعذيب الوحشيَّة للأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

كيف أثَّرت حرب غزَّة على سوريا؟

رفيق الشُّهداء شهيدًا .. ارتقاء المقاوم يزيد جعايصة برصاص أجهزة السُّلطة في جنين (شاهد)

لليوم الـ 435 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

رابط تحديث رقم الجوال في وكالة الأونروا

14 ديسمبر 2024 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
...
تحديث رقم الجوال في وكالة الأونروا

يعاني مواطنون في قطاع غزة من مشكلة عدم مقدرتهم على استقبال رسائل خاصة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على هواتفهم الخاصة، وذلك بما يخص المساعدات ومستلزمات التسجيل.

وغالبا ما تكون المشكلة بسبب مشكلة في تعبئة البيانات الخاصة بهم لدى الوكالة أو تغيير رقم هاتفهم إلى آخر.

"فلسطين أون لاين" تضع رابط لتحديث رقم الجوال الخاص بالمواطنين لدى وكالة الغوث الأونروا، وذلك لاستقبال التعليمات والتوجيهات الخاصة بالوكالة.

وتعتمد الأونروا على إرسال مخاطبات للمواطنين للتوجه لتلقي المساعدات أو غيرها من الأمور ذات الصلة. لتحديث رقم الجوال في وكالة الغوث اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الأونروا #أونروا #تحديث رقم الجوال #تحديث رقم الجوال في أونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة