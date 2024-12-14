رابط تحديث رقم الجوال في وكالة الأونروا

يعاني مواطنون في قطاع غزة من مشكلة عدم مقدرتهم على استقبال رسائل خاصة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على هواتفهم الخاصة، وذلك بما يخص المساعدات ومستلزمات التسجيل.

وغالبا ما تكون المشكلة بسبب مشكلة في تعبئة البيانات الخاصة بهم لدى الوكالة أو تغيير رقم هاتفهم إلى آخر.

"فلسطين أون لاين" تضع رابط لتحديث رقم الجوال الخاص بالمواطنين لدى وكالة الغوث الأونروا، وذلك لاستقبال التعليمات والتوجيهات الخاصة بالوكالة.

وتعتمد الأونروا على إرسال مخاطبات للمواطنين للتوجه لتلقي المساعدات أو غيرها من الأمور ذات الصلة. لتحديث رقم الجوال في وكالة الغوث اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين