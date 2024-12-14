فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عقب التَّسميم والتَّخريب".. مستوطنون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

اجتماع عربي دولي في الأردن اليوم لبحث "مستقبل سوريا"

أبو دياب لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يستغل انشغالَ العالم بحرب غزَّة لتهويد القدس

"بالرَّصاص والقنابل".. المقاومة تتصدّى لاقتحامات الاحتلال في نابلس وجنين

تقريرٌ عبري يكشفُ طرق التَّعذيب الوحشيَّة للأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

كيف أثَّرت حرب غزَّة على سوريا؟

رفيق الشُّهداء شهيدًا .. ارتقاء المقاوم يزيد جعايصة برصاص أجهزة السُّلطة في جنين (شاهد)

لليوم الـ 435 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

مذكرة عزل ثانية للرئيس الكوري الجنوبي

رابط تسجيل المساعدات النقدية من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

استطلاع يكشف تأييد 72% من "الإسرائيليين" لصفقة تبادل مقابل إنهاء الحرب

14 ديسمبر 2024 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
...
إسرائيليون يؤيدون عقد صفقة تبادل مع المقاومة مقابل إنهاء الحرب

أجرت القناة العبرية الـ 12، استطلاعا للرأي، كشفت من خلاله عن دعم 72% من الإسرائيليين يدعمون صفقة لإعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وفي السياق عارض 15% من المستطلعة آراءهم الذي نشرته القناة العبرية اليوم السبت، توقيع صفقة تبادل مقابل إنهاء الحرب.

ومن بين ناخبي بنيامين نتنياهو تحديدًا، أعرب 56% عن تأييدهم للصفقة وإنهاء الحرب، وعارضها 24%.

وبحسب مصادر عربية ودولية تجري مداولات "ساخنة" لإبرام اتفاق ما بين الاحتلال وحركة حماس، وأن هذه المداولات غالبا ما تواجه بتعنت نتنياهو واليمين المتطرف.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#صفقة تبادل #الحرب على غزة #استطلاع #إنهاء الحرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة