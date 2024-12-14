استطلاع يكشف تأييد 72% من "الإسرائيليين" لصفقة تبادل مقابل إنهاء الحرب

أجرت القناة العبرية الـ 12، استطلاعا للرأي، كشفت من خلاله عن دعم 72% من الإسرائيليين يدعمون صفقة لإعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وفي السياق عارض 15% من المستطلعة آراءهم الذي نشرته القناة العبرية اليوم السبت، توقيع صفقة تبادل مقابل إنهاء الحرب.

ومن بين ناخبي بنيامين نتنياهو تحديدًا، أعرب 56% عن تأييدهم للصفقة وإنهاء الحرب، وعارضها 24%.

وبحسب مصادر عربية ودولية تجري مداولات "ساخنة" لإبرام اتفاق ما بين الاحتلال وحركة حماس، وأن هذه المداولات غالبا ما تواجه بتعنت نتنياهو واليمين المتطرف.

المصدر / فلسطين أون لاين