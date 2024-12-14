"عقب التَّسميم والتَّخريب".. مستوطنون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس

استولى مستوطنون، صباح اليوم السبت، على نحو 25 رأس بقر شرق مدينة طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستوطنين استولوا على 25 رأس بقر تعود للمواطن جمال حمدان دراغمة قرب قرية تياسير شرق طوباس، واقتادوا القطيع إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة "الحمة" بالأغوار الشمالية.

وفي وقت سابق، أقدم بعض المستوطنين على تسميم مياه الري ما أدى إلى نفوق 72 رأس غنم، في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة المحتلة.

ومنذ اندلاع الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش "الإسرائيلي" ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات