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اجتماع عربي دولي في الأردن اليوم لبحث "مستقبل سوريا"

14 ديسمبر 2024 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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أرشيفية

يجتمع وزراء خارجية عدد من الدول العربية في الأردن السبت إلى جانب ممثلين دوليين لبحث مستقبل سوريا دون أي حضور سوري.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهدف من الاجتماع هو استكشاف سبل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

والهدف من المحادثات هو ضمان عملية سياسية شاملة تحت قيادة سورية تشمل كل الجماعات داخل الدولة المقسمة.

العقبة الأردنية

وأفادت مصادر أردنية بأن الاجتماع سيشارك فيه وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والإمارات والبحرين وقطر.

ومن المقرر أن يلتقي الممثلون العرب في مدينة العقبة مع وزيري خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

كما تحضر الاجتماع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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