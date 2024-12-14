لليوم الـ 435 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 435 على التوالي حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع إلى 44.875 شهيدًا و106.454 مصابًا منذ أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.



في مدينة غزة وشمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين إثر قصف طائرات مروحية إسرائيلية مدرسة يافا التي تؤوي نازحين في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال، غارة على منزل لعائلة "عوض" في محيط المسجد العمري بجباليا البلد شمال القطاع.

كما أطلقت مسيرة "كواد كابتر" النار على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية غارة على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها بالتزامن مع نسف مباني سكنية في محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بغارة استهدفت منزلًا لعائلة "سعد الله" قرب محطة خلة في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في منطقة الصفطاوي غربي جباليا.

في المحافظة الوسطى، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شمال غرب النصيرات وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية والزوراق الحربية مناطق شمال وغرب مخيم النصيرات.

في جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال بين منطقتي الفراحين والشحايدة ببلدة عبسان شرق خانيونس.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في حي الجنينة بمدينة رفح، بالتزامن مع غارات جوية متفرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين