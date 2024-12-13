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رابط تسجيل المساعدات النقدية من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية

13 ديسمبر 2024 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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رابط تسجيل المساعدات النقدية من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية
غزة/ فلسطين أون لاين

دعت منظمة إنقاذ الطفل الدولية "Save the Children International الأسر في قطاع غزة، التي تقدمت بطلب للحصول على مساعدات نقدية، إلى التسجيل لضمان استكمال الإجراءات، وذلك ضمن جهودها لتلبية الاحتياجات الطارئة والإنسانية للفئات الأكثر تضرراً في المجتمع الفلسطيني.

وتعمل المنظمة على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية و التعليمية، وتركز بشكل خاص على تمكين الشباب في قطاع غزة للمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

كما تهدف المنظمة إلى دعم وتطوير برامج تنمية المجتمع المحلي بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المجتمعية.

للتسجيل اضغط هنا

وأشارت إلى أن تعبئة النموذج لا يشكل تأكيدا أو وعد بتقديم الخدمة المشار إليها، غير أنها ستقوم بالجهود اللازمة للمساعدة.

وذكرت أنه للاستفسارات والشكاوى وضعت رقما للتواصل "الخط الساخن" 1800724726 وكذلك خدمة التواصل عبر الواتساب عبر رقم 00972592826040.

كذلك نشرت المؤسسة بريدا إلكترونيا للتواصل بعنوان [email protected]

ونوهت مؤسسة إنقاذ الطفل إلى أنها تسعى إلى الاستجابة بشكل حاسم لجميع الشكاوى في غضون عشرة أيام عمل.

#غزة #مساعدات #إنقاذ الطفل

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