بريطانيا: أطبَّاء وعاملون يروون شهادات شخصيَّة عن الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أدلى عاملون في مجال الرعاية الصحية وأصوات البريطانية الفلسطينية شهادات "مروعة" تكشف حجم التدمير الإسرائيلي المنهجي لغزة وسط التعتيم الإعلامي القسري.

وعقدت اللجنة البريطانية الفلسطينية (BPC) ومجتمع غزة البريطاني (UKGC) مؤتمرًا صحفيًا في لندن أمس، على بعد أمتار من دار إذاعة بي بي سي، هو اختراق الفراغ المعلوماتي الناجم عن استهداف إسرائيل للصحفيين وإغلاق قطاع غزة المحاصر عن العالم.

ومع ارتقاء 193 صحفيًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقيود المنهجية المفروضة على الوصول إلى وسائل الإعلام، لا سيما في شمال غزة، فقد تراجعت إلى حد كبير الأدلة على المجازر والإعدامات الجماعية والدمار واسع النطاق من دورة الأخبار.

وأشار المنظمون إلى أن الهجمات التي وقعت في شمال غزة تمثل الاعتداءات الأكثر عنفاً ووحشية في تاريخ الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين، بينما استعد المتحدثون لتبادل الشهادات المروعة عن الموت والدمار في قطاع غزة.

وقدمت مي عنان، التي كانت تتحدث عبر رابط فيديو من غزة حيث تقود مشروع المساعدة المتبادلة لإحياء غزة، وصفاً مخيفاً للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية.

وقال عنان، "بدأنا نسمع مكبرات الصوت تطلب من الرجال في المبنى الخروج عراة، ثم طلبوا من النساء والأطفال الخروج. وروت قائلة: “لقد اصطفوا الرجال، وبدأ الجنود بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي”. "قُتل الكثيرون، وأصيب البعض الآخر وتُركوا ينزفون حتى الموت. ثم وضعوا جميع النساء والأطفال في غرفة واحدة وألقوا بداخلها قنبلة غاز. من الواضح جدًا بالنسبة لنا أن الجميع مستهدفون، والخطة هي القتل وقتل المزيد”".

الدكتور ماهيم قريشي، جراح الأوعية الدموية المقيم في لندن والذي عاد مؤخرًا في نوفمبر بعد التطوع في غزة، قام بتفصيل الوضع الطبي الكارثي. وأوضحت أن “أنواع الإصابات هي في الغالب إصابات ناجمة عن انفجارات، ولكن درجة الاكتظاظ ونقص النظافة ونقص المضادات الحيوية وارتفاع مستوى مقاومة المضادات الحيوية تعني أن الناس لا يستطيعون مكافحة الالتهابات الأساسية”.

ووصف كيف وصلت فتيات صغيرات مصابات بطلقات نارية في الرأس، بينما اضطر الأطباء، الذين يفتقرون إلى معدات جراحة الأعصاب الأساسية، إلى حفر الجماجم بأدوات غير كافية في محاولات يائسة لإنقاذ الأرواح.

وأوضحت هالة صباح، منسقة مجموعة مساعدات مشروع سمير ومقرها لندن، كيف تم استخدام المساعدات كسلاح من خلال المجاعة المنهجية.

وأوضحت: “قبل الإبادة الجماعية، دخلت ما بين 400 إلى 500 شاحنة إلى غزة، اعتبارًا من أكتوبر، ولم يُسمح إلا لـ 50 شاحنة فقط”. “الصهاينة يتعاونون مع الناس على الأرض للتأكد من سرقة هذه الشاحنات. ولا يقتصر الأمر على أن عدد الشاحنات محدود فحسب، بل إنهم يتأكدون من عدم وصولها إلى الضحايا. ويدفع الفلسطينيون الآلاف لشراء الضروريات الأساسية”.

وقدم الدكتور محمد أشرف، الذي عمل في شمال غزة خلال المرحلة الأولى من الهجوم الإسرائيلي، أدلة دامغة على استهداف الطواقم الطبية.

وعرض صوراً لزملائه الشهداء، متحدثاً عن الدكتور مصعب سما، الذي اختطف من مستشفى ناصر دون معلومات عن مكان وجوده، والدكتور ميسرة رئيس، الذي قُتل وما زال مدفوناً تحت الأنقاض مع عائلته. وعن مصير عائلته، أوضح كيف كان يتصل بالمستشفيات لمعرفة ما إذا كانت قد استقبلت جثتي زوجته وابنته – وصمتهم هو المؤشر الوحيد على أنهما ربما لا يزالان على قيد الحياة.

وقدم أحمد نجار، من مواليد مخيم جباليا، شهادة بأنه عاش هناك لمدة 55 عاماً قبل هذا الاعتداء. وقال: “لم تكن هذه مجرد حملة عسكرية أخرى، بل كانت محاولة لمحو شعب بأكمله. شمال غزة مجرد من إنسانيته ووطنه”. طُلب من أخته تحت تهديد السلاح أن تتخلى عن ابنها، بينما كان شقيقه يراقب بلا حول ولا قوة. رفض والده، وهو أكبر سناً من دولة إسرائيل، في البداية الانتقال، قائلاً إنه سئم من النزوح، قبل أن يجبره القصف الإسرائيلي المستمر في النهاية على الفرار إلى مدينة غزة.

وأفاد الدكتور لؤي ناصر أن 400,000 شخص ما زالوا محاصرين في شمال غزة، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد حيث تمنع السلطات الإسرائيلية باستمرار تسليم المواد الغذائية.

وأدلى إبراهيم عسلية بشهادته حول استخدام مواد كيميائية مجهولة، واصفا كيف توفي والده بعد استنشاق مادة إسرائيلية. وفي حديثهم مؤخراً مع عائلته، قالوا له: “إنهم يموتون من الجوع. الناس في شمال غزة يتغذون على العشب والأشجار”.

كما كشف المؤتمر عن أدلة جديدة على تورط بريطانيا في الحملة العسكرية الإسرائيلية. وقد صدر تقرير شامل أصدرته لجنة التخطيط البريطانية يوضح بالتفصيل كيف تدعم البنية التحتية العسكرية البريطانية بشكل فعال الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأوضح خيم روجالي أن التعاون العسكري البريطاني “يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد ترخيص الصادرات”. تعد برامج F35 البريطانية العالمية وتصدير المكونات ضرورية لإسرائيل لتحليق طائرة F35 وقصف غزة. تعتبر الأجزاء البريطانية أساسية في الإصلاحات المنتظمة اللازمة لمواصلة حملة القصف الإسرائيلية.

وقد تجلت التكلفة الإنسانية للدعم العسكري البريطاني بشكل أكبر من خلال الشهادات حول الوضع الطبي المدمر في غزة.

ووصف قريشي كيف تقتل الأمراض المزمنة سكان غزة ولكن أعدادها لا تضاف إلى عدد القتلى. وأشارت إلى أن ما شهدته في الجنوب لا يمكن مقارنته بالرعب الذي يتكشف في الشمال.

وتبادل العاملون في مجال الرعاية الصحية روايات عن إجراء عمليات جراحية دون تخدير، بينما روى أشرف أن الأطباء كانوا يشاهدون بلا حول ولا قوة المرضى يموتون بسبب حالات يمكن علاجها بسبب نقص الإمدادات الطبية الأساسية.

لقد كانت الخسائر التي لحقت بالطاقم الطبي جسدية وعقلية على حد سواء، حيث اضطر العديد منهم إلى العمل من خلال الصدمات التي تعرضوا لها أثناء علاج عدد لا نهاية له من الضحايا

وظهر الاستهداف المنهجي للعاملين في مجال الرعاية الصحية كموضوع متكرر. وبحسب الأرقام المقدمة في المؤتمر، قُتل حوالي 1800 عامل في مجال الرعاية الصحية منذ أكتوبر 2023، مع احتجاز 319 عاملاً صحياً حاليًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتحدث أشرف عن تدريبه على التعامل مع الأزمات، لكنه لم يواجه أبدًا أي شيء مثل هذا الوضع الحالي، مع عدم وصول الإمدادات الطبية إلى غزة.

وتحدث صباح بالتفصيل عن كيفية هندسة التجويع في غزة بشكل منهجي. وأوضحت أن شراء الخضار في شمال غزة يكلف الآن مئات الدولارات. وشددت على أن “هذه ليست مجاعة”. “إنها مجاعة مصطنعة من قبل إسرائيل”.

وقال النجار في كلمته الختامية: “أنا لا أطلب من القادة الغربيين أن ينظروا إلينا كبشر”. “توقف عن التظاهر، توقف عن إلقاء المحاضرات. نحن نرى من خلال نفاقكم. تعتقد أنك قادر على محونا، ولن تفعل ذلك، وسوف تفشل.

وترسم الشهادات المقدمة صورة مروعة للتدمير المنهجي الذي يهدف إلى جعل غزة غير صالحة للسكن. وشدد المتحدثون على أنه في حين تحول اهتمام وسائل الإعلام الرئيسية إلى أماكن أخرى، فإن الوضع في شمال غزة مستمر في التدهور، حيث يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين ما وصفته الأمم المتحدة بالجوع الكارثي.

وتأتي الأدلة المقدمة على الدعم العسكري البريطاني للحملة الإسرائيلية في الوقت الذي يحذر فيه خبراء قانونيون بشكل متزايد من أن تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية. وتقوم محكمة العدل الدولية حالياً بالتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في أعقاب الإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا، في حين وجد تقرير الأمم المتحدة الأخير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تتفق مع نية الإبادة الجماعية. وقد انضمت منظمة العفو الدولية إلى مجموعة متزايدة من منظمات حقوق الإنسان في التوصل إلى استنتاج مفاده أن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية.

وأبرز المؤتمر الصحفي كيف أن التعتيم الإعلامي الإسرائيلي يعمل على إخفاء حجم الدمار في غزة عن التدقيق الدولي. ومن خلال الشهادات المروعة المباشرة والأدلة الدامغة على الدعم العسكري البريطاني والروايات الموثقة عن المجاعة المنهجية والحرمان الطبي، قدم الحدث لمحة مدمرة عن الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة.