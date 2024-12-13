بالأسماء: قائمة جديدة لـ 42 أسيرًا من قطاع غزَّة وأماكن احتجازهم

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ بدء حربه على غزة، اعتقل جيش الاحتلال الآلاف من قطاع غزة، في معسكرات تابعة له، ولم يسمح للمؤسسات الحقوقية والمعنية بمتابعة أوضاعهم أو معرفة ظروف اعتقالهم.

وكشفت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية، عن تعرض معتقلين فلسطينيين من غزة، لتعذيب وإهمال طبي، أودى بحياة العديد منهم في مراكز اعتقال إسرائيلية.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان، أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم، على النحو التالي:

- شادي رمزي محمد أحمد/ معتقل في نفتلي - احمد كامل محمود ابو سيف/ معتقل في نفحة - محمد خالد عبدالله عزام /معتقل في عوفر - اسماعيل خضر ابو عصر /معتقل في عوفر - عمر طارق محمود مقبل/ معتقل في عوفر - عماد عصام العبد زهد 7معتقل في عوفر - رامز فرج الله شحادة عثمان /معتقل في عوفر - مصطفى سهيل مصطفى عثمان /معتقل في عوفر - زكريا ناصر شحدة ابو شدق /معتقل في عوفر - عبد الحق عمر رجب عثمان/ معتقل في عوفر - محمد رمضان حمد هويشل/ معتقل في النقب - نضال رجاء عبد الحي ابو رضوان/ معتقل في النقب - وليد جهاد عطا غباين/ معتقل في النقب - عاطف عبدالله محمد العطعوط/ معتقل في النقب - محمود حسن محمود الفقعاوي /معتقل في النقب - ناصر محمد ناصر النجار /معتقل في عسقلان - عبدالله حسن عبد المجيد يونس/ معتقل في عسقلان - خالد فايز ابراهيم ابو علي/ معتقل في سدي تيمان - باسل فاير ابراهيم ابو علي/ معتقل في سدي تيمان - اسماعيل حسين سالم حسين / معتقل في سدي تيمان - ناصر محمود مصطفى مسعود /معتقل في سدي تيمان - عبدالله ابراهيم داود اللداوي /معتقل في سدي تيمان - اشرف بسام شعبان عوض معتقل في سدي تيمان - مصطفى خضر محمود مسعود /معتقل في سدي تيمان - حامد هشام عبد القادر معتقل/ في سدي تيمان - خليل موسى عيسى السيلاوي /معتقل في سدي تيمان - رامي عبد الغفار احمد شلبي /معتقل في سدي تيمان - عائد مروان ناجي ابو جاسر معتقل في سدي تيمان - صلاح احمد محمود صلاح/ معتقل في سدي تيمان - ابراهيم عبد القادر احمد ابو لبدة /معتقل في سدي تيمان - عاهد جمال حماد ابو شقفة /معتقل في سدي تيمان - يوسف عاطق عبدالله العطعوط /معتقل في سدي تيمان - مصطفى يوسف زيد الدقس/ معتقل في سدي تيمان - عائد نزار رجب شحادة /معتقل في سدي تيمان - منصور ابراهيم منصور غبن /معتقل في سدي تيمان - محمد عليان رمضان الشنباري/ معتقل في عوفر - محمد جمال حماد ابو شقفة /معتقل في عوفر - فؤاد محمد فؤاد صيام /معتقل في عوفر - طه محمد سعيد ولود/ معتقل في عناتوت - عبد المجيد محمد رمضان غبن/ معتقل في عناتوت - سالم علي عاشور سلامة/ معتقل في النقب - يوسف رمضان مصطفى قرموط/ معتقل في نفحة

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى (حقوقي)، في بيان أن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تتوقف عند التطهير العرقي والقتل الممنهج لعشرات الآلاف وتدمير كل مظاهر الحياة في القطاع، بل مارس الاحتلال جريمة الاعتقال الجماعي للآلاف من أبناء القطاع والإعدام الميداني للمئات منهم بدم بارد.

وقال المركز إن "حالات الاعتقال وصلت إلى ما يزيد على 8 آلاف حالة من جميع مدن وبلدات القطاع من شماله إلى جنوبه، بعد دهم المنازل واقتحام مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات، كان آخرهم اعتقال حوالي ألف مواطن خلال إعادة اجتياح شمال غزة، خاصة مخيم ومدينة جباليا".

وأشار إلى أن الاحتلال أفرج عن غالبية المعتقلين بعد التحقيق معهم في ظروف قاسية ومميتة أدت إلى استشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب القاسي المحرم دوليا، بعد أن أمضوا فترات مختلفة تراوحت بين 3 أشهر وعام. وبحسب شهادات أسرى من غزة أفرج عنهم حديثا أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب قاسية طالت كرامتهم وإنسانيتهم وتم تقييدهم وعصب أعينهم لفترات طويلة استمرت لأكثر من أسبوع بشكل متواصل، وتعرضوا للضرب على كل أنحاء الجسم، وحرموا من قضاء الحاجة واضطروا لقضائها في ملابسهم، وظهر ذلك من آثار القيود على أجساد المحررين، والتي أدت إلى حدوث انتفاخات في أطرافهم.

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب (كتسيعوت)، وفقا لتصريحات صادرة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

ورجّح "فارس"، أن يكون آخرون محتجزين في معتقلات مؤقتة في غلاف قطاع غزة، من دون أن يتجاوز العدد الكلي 3آلاف، مبينًا: "هذا عدد الأشخاص الذين ما زالوا معتقلين، وليس كلّ من تعرّض للاعتقال من غزة منذ الـ 7 من أكتوبر".