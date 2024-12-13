الضَّفَّة الغربيَّة.. الخليل: الاحتلال يعدم شابًّا من ذوي الإعاقة ويتركه ينزف حتَّى الموت

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قتلت وحدات خاصة من جيش الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، شاباً فلسطينياً عقب اقتحامها بلدة بيت عوا في الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال سلمته جثمان شهيد يبلغ من العمر 32 عاماً في بيت عوا، قرب الخليل.

وقال مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي إن الشاب محمد أحمد حسين مسالمة (23 عاما) وصل إلى قسم الطوارئ دون أن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته، جراء إصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت عوا.

فيا نقلت مصادر محلية، عن أحد أقارب الشهيد مسالمة قوله، بأن الشهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أطلق جيش الاحتلال النار عليه داخل منزل عائلته خلال تناول الغداء، وتم اعتقال إبن عمه ثابت مسالمة.

وأضاف أن القوات الخاصة منعت تقديم الإسعافات للشهيد، حتى فارق الحياة.

وكانت مصادر محلية، تحدثت عن اغتيال قوات إسرائيلية خاصة، شابًّا، داخل منزل في بلدة بيت عوا، دون التعرف على هويته.





وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الشاب استشهد برصاص الجيش، خلال عملية اعتقال فلسطيني آخر من المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب المواطنين ما أدى إلى استشهاد الشاب مسالمة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، كما داهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل في البلدة.

يأتي ذلك في وقت شددت فيه قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية في بلدات وقرى الخليل.