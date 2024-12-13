"القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة" تعلن تنفيذ 3 عمليَّات عسكريَّة على أهداف ب "إسرائيل"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ 3 عمليات عسكرية على "أهداف" وسط وجنوب فلسطين المحتلة، باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع، في بيان تلاه أمام مظاهرة حاشدة بالعاصمة صنعاء تضامنا مع قطاع غزة، "إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في مدينة عسقلان المحتلة (جنوب إسرائيل)، فيما استهدفت الثانية هدفا في منطقة يافا المحتلة (وسط)".

وأشار إلى تنفيذ العمليتين "بطائرتين مسيرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح".

وفي السياق، أضاف سريع أن "قوات أنصار الله نفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية استهدفت أهدافاً حيوية جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت أهدافها بنجاح".

و"تضامنًا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على "إسرائيل"، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع عام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.