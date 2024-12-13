الصِّحَّة بغزَّة: 40 شهيدًا و98 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم الـ 434 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و98 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع إلى 44.875 شهيدًا و106.454 مصابًا منذ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم



المصدر / فلسطين أون لاين