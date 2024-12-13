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"تربك حسابات الاحتلال وأجهزته الأمنية"

حماس: المُقاومة في جنين تثبت كلّ يوم أنها لن تنكسرَ رغم ملاحقة الاحتلال والسُّلطة

13 ديسمبر 2024 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا سيما في جنين، تثبت كل يوم أنها لن تنكسر أمام ملاحقات الاحتلال وأجهزة السلطة.

وقال شديد اليوم الجمعة إن "تواصل عمليات المقاومة في جنين خير دليل على أن جميع محاولات الاحتلال وأعوانه ستفشل أمام صلابة المقاومين وشجاعتهم منقطعة النظير"، مضيفًا أن أبطال الضفة مستعدون للتضحية من أجل تشكيل جبهة إسناد قوية لردع المحتل والمستوطنين.

ودعا إلى مواصلة العمليات النوعية التي تربك حسابات الاحتلال وأجهزته الأمنية، مطالبا في الوقت ذاته أجهزة السلطة بالكف عن ملاحقة المقاومين، والتوقف عن ارتكاب ممارسات تنسجم مع الاحتلال.

وتابع قائلًا: "يجب على أجهزة السلطة أن تحمي المقاومين وتدعمهم في ظل حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين ومقدساتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #المقاومة في الضفة #طوفان الأقصى

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