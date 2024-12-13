ارتقاء المُصوِّر الصَّحفي شادي السلفيتي بقصف الاحتلال على مدينة غزَّة

ارتقى المصور الصحفي شادي السلفيتي، بقصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة، صباح اليوم الجمعة.

ونعى مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، المصور السلفيتي الذي استشهد اليوم الجمعة بقصف "إسرائيلي" على مدينة غزة، في أحدث جرائم "إسرائيل" المستمرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأشار المركز إلى أنَّ الشهيد "السلفيتي" عمل مصورًا ويتعاون مع عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية.

وحمّل جيش الاحتلال كامل المسؤولة عن قتل الصحفي "السلفيتي" في إطار هجماتها الدموية لتقويض وسحق العمل الصحفي في قطاع غزة.

وطالب قادة الدول والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتحرك الفوري والعاجل لردع "إسرائيل" والضغط عليها لإنهاء جرائمها وملاحقتها في المحاكم الدولية.

يأتي ذلك بعد يومين من جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية إيمان الشنطي وعائلتها بغارة صهيونية على منزلها في مدينة غزة، في ظل تواصل الاستهداف الممنهج للصحفيين.

وبارتقاء الصحفي السلفيتي، ترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 194 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

