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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الجمعة 13 ديسمبر

13 ديسمبر 2024 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين، اليوم الجمعة، الموافق 13 ديسمبر، استقرارًا في درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو غائم جزئيا إلى غائم نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد أمطار متوقعة بنسبة 20٪ في بعض المناطق.

- درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً:  غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 24 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 64٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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