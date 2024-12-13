"تخلَّلها اشتباكات مُسلَّحة".. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربيّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلَّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اندلعت اشتباكات ومواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق متفرقة في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاقتحامات طالت المنطقة الشرقية من نابلس، ومخيمات بلاطة وعسكر والعين، ومنطقة الجيل الشمالي.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية ومحيط المستشفى الوطني، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة تردد صداها في أرجاء المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال في قدمه، خلال المواجهات في محيط السوق الشرقي في نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابًا (34 عامًا) وطفلًا (15 عامًا) أصيبا برصاص الاحتلال في الساق واليد، خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت فوريك، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة، ومخيم عسكر، ومخيم العين، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة في القوة المقتحمة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان خلال المواجهات في مخيم عسكر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، حيث اعتلت أسطح منازل المواطنين، واعتقلت المواطن عبد الله مخالفة ونجله الطالب في المدرسة غازي بعد دهم منزلهما.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله.

في الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل المعتقل عز سلامة المسالمة (28 عاما) في منطقة "الدلال" وسط البلدة.

وقال مدير بلدية بيت عوا، محمد المسالمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت منزل الشهيد، وأخذت قياسات المنزل، وطلبت من عائلته إفراغ محتوياته تمهيدا لهدمه.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت المنزل فجر اليوم، واعتقلت والدة المعتقل المسالمة وأربعة من أشقائه.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات