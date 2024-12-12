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استشهاد لاعب بفريق نادي التُّفَّاح نتيجة قصف "إسرائيليِّ" على خانيونس

12 ديسمبر 2024 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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استشهاد لاعب بفريق نادي التفاح نتيجة القصف الإسرائيليِّ على غزَّة
خاص/ فلسطين أون لاين:

التحق عبد الرَّحمن السُّويركي لاعب فريق نادي التُّفَّاح لكرة القدم، بركب شهداء الحركة الرِّياضيَّة، وذلك في قصف استهدفه من طائرة تابعة للاحتلال غرب مدينة خانيونس، خلال تأمين المساعدات لأبناء شعبه.

ولعب السُّويركي لعدَّة أندية في قطاع غزَّة، أبرزها حطِّين الوفاق بالإضافة لفريق نادي التُّفَّاح، كما أنَّه كان ضمن أعضاء فريق منتخب الاتِّحاد العسكريِّ الرِّياضيِّ، علمًا أنَّه نجل شقيقه الكابتن نعيم السُّويركي مدرِّب اتِّحاد الشَّجاعيَّة منتخب فلسطين السَّابق.

وشيَّع جثمان اللَّاعب السُّويركي إلى مثواه الأخير، حيث شارك في التَّشييع عدد من المواطنين والزُّملاء في الملاعب وأصدقائه.

وتعرَّضت الرِّياضة الفلسطينيَّة لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيليِّ بشتَّى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرِّياضيِّين في شتَّى الألعاب الرِّياضيَّة، ممَّا أدَّى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرَّة الأولى الَّتي تقوم بها قوَّات الاحتلال، بقتل الرِّياضيِّين سواء في الضَّفَّة الغربيَّة أو قطاع غزَّة، حيث سبق أنَّ اغتالت مجموعة كبيرة من الرِّياضيِّين البارزين، كما يقبع العديد من اللَّاعبين والمدرَّبين والإداريِّين الرِّياضيِّين في السُّجون الإسرائيليَّة، دون وجود رادع من الجهات الدَّوليَّة المسئولة.

#غزة #رياضة #لاعب

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