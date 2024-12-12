أبو عبيدة: نبارك عمليَّة القدس البطوليَّة وندعو المقاومة في الضَّفَّة لتكثيف عمليَّاتهم

غزة/ فلسطين أون لاين

بارك أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، عملية القدس البطولية والتي أدت إلى مقتل مستوطن وجرح آخرين في عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب حاجز النفق جنوب القدس المحتلة.

وقال أبو عبيدة، في بيان مقتضب عبر منصة "تليغرام" نبارك عملية القدس البطولية التي نفذها أحد أشاوس شعبنا في الضفة المحتلة، وندعو شبابنا ومقاومينا في الضفة لتكثيف عملياتهم ضد جنود العدو وقطعان مغتصبيه إسناداً لغزة ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وقُتل مستوطن وأُصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

ونوهت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إلى أن المنفذ؛ "الذي يُعتقد أنه أطلق النار من مركبة مسرعة"، تمكن من إصابة الحافلة بـ 23 رصاصة؛ قبل أن يتمكن من الانسحاب من المكان.

مصابون بعملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب #بيت_لحم وانسحاب المنفذ.



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وفي السابع من الشهر الجاري، أُصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة، وشخص بجراح طفيفة، من جراء عملية دهس استهدفتهما عند مدخل مخيم الفوار، جنوبي الخليل بالضفة. وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها تعاملت مع مصابين اثنين أحدهما بحالة خطيرة بينما الآخر وصفت حالته بالطفيفة، بالإضافة إلى حالتي هلع.