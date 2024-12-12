"كمائن نوعيَّة، واصطياد جنود".. القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات أوقعت جنودًا قتلى بمحاور القتال بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 432 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن سلسلة عمليات نوعية استهدفت قوات ومعدات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت القسام في بلاغ عسكري، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في منطقة "بلوك 2" بمخيم جباليا شمال القطاع، في عملية قنص دقيقة.

وفي جنوب مدينة غزة، استهدفت القسام مواقع الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف هاون من العيار الثقيل وصواريخ من طراز "رجوم" و"107 ملم"، ما أسفر عن أضرار مباشرة في المواقع المستهدفة.

وتمكنت الكتائب من استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" وناقلة جند من نوع "نمر" بعبوات ناسفة متطورة من طراز "شواظ"، قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا، مما أدى إلى إعطاب الآليات وإرباك تحركات قوات الاحتلال في المنطقة.

ويوم أمس، بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف آليات العدو ضمن كمينين عسكريين فى محور القتال بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وتضمنت المشاهد استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" وجرافة من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" المضادة للدروع، وإصابتهما بصورة مباشرة.



ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.

نشر جيش الاحتلال، الإثنين، تحقيق أولي في الحادثة التي سقط فيها 3 جنود وأصيب 18 مقاتلاً من كتيبة شاكيد التابعة لجفعاتي في معارك جباليا مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وذكر دورون كادوش لإذاعة الجيش، أن الحادث وقع في وقت مبكر من الصباح. حيث كان الجنود على وشك الصعود إلى الشاحنة التي كان من المفترض أن تنقلهم إلى خارج القطاع - لفترة استراحة. بمعنى آخر، هؤلاء هم المقاتلون الذين كانوا في طريقهم إلى منازلهم للخروج لتجديد نشاطهم ولقاء عائلاتهم.

وأضاف، أنه وأثناء صعود الشاحنة، قامت مجموعة مسلحة متمركزة بالقرب مكان احتماء اللواء بإطلاق صاروخ مضاد للدروع ونيران رشاشة على القوة - وأصابت المقاتلين. وقتل 3 مقاتلين، وأصيب 18- 2 منهم خطيرة، 4 متوسطة و12 طفيفة.



وأشارت التقرير العبري، إلى أن هذه شاحنة من النوع الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة لنقل القوات بين المهام في قطاع غزة. يمكن لهذه الشاحنة نقل العديد من الجنود وقد تم تطويرها خلال الحرب.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام العبري، تفاصيل حول حدث أمني وصفته بـ"الصعب جدًا" تعرّض له جنود الاحتلال في معارك شمال قطاع غزَّة.

وأوضح موقع لبنون شيتح إيش العبري، أنّ حدثًا صعبًا جدًا في جباليا أوقع جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عقب إطلاق المقاومة نيران تجاه مركبة تقل جنودًا من الجيش الإسرائيلي.

وأكد الموقع العبري، أنّ مروحيات الإخلاء هبطت في شمال القطاع لإجلاء الجنود.

وقال موقع حدشوت حموت العبري، إنّ حدثًا أمنيًا صعبًا جدا في جباليا شمال غزة، حيث استهدف المقاومون شاحنة تقل جنود بقذيفة مضادة، وشرعت مروحيات الوحدة 669 بعمليات إجلاء من المكان، ثلاث مرات.

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وأعلن الموقع العبري عن مقتل جنديين "إسرائيليين" من بين المصابين في الحدث الأمني بجباليا شمال غزة.