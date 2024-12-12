حماس تُرحِّبُ بإعلان إيرلندا انضمامها إلى دعوى الإبادة الجماعيَّة المرفوعة ضدَّ (إسرائيل)

رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإعلان جمهورية إيرلندا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.

وقالت حماس، إن "هذه الخطوة تأكيداً على المواقف الشجاعة لجمهورية إيرلندا تجاه قضيتنا الفلسطينية وعلى مواقفها الإنسانية، وانحيازها لقيم العدالة وحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له شعبنا في غزة من إبادة صهيونية لم تتوقف رغم قضايا جرائم الحرب ومذكرات الاعتقال الدولية بحق قادة الكيان الإرهابيين".

وثمّنت مواقف جمهورية إيرلندا المؤيّدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله في سبيل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.

ودعت حماس كافة دول العالم، إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، وإلى تصعيد كافة أشكال الضغط عليه، لوقف حربه الهمجية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن الحكومة وافقت على انضمام أيرلندا في قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي أعقاب اجتماع الحكومة الأيرلندية، قال مارتن: "لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أدى إلى استشهاد 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين".

وأضاف: "من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب أفريقيا، ستطلب أيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكّل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما".

وتابع: "إننا نشعر بالقلق من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكّل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من حماية المدنيين"، مشيرا إلى أن "وجهة نظر أيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع وتعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين - وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، فإن الحكومة الأيرلندية ستعزز هذا التفسير في تدخلها في هذه الحالة".

وأشار إلى أن تدخل أيرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.